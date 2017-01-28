Строительство виадука на Колтушском шоссе скоро начнется

На прошедшей неделе в ходе встречи с членами комитета общественного самоуправления и Совета ветеранов микрорайона Южный глава Всеволожского района Андрей Низовский сообщил о том, что проект виадука через железнодорожные пути во Всеволожске уже прошел экспертизу.

Андрей Низовский рассказал о ходе реализации проекта строительства городской поликлиники, а также порадовал жителей информацией о том, что проект виадука через железнодорожные пути во Всеволожске уже прошел экспертизу. Еще около двух недель потребуется на проверку сметной документации, после чего будет запущена процедура выбора подрядчика, сообщает пресс-служба администрации Всеволожского района.

Собравшиеся обсуждали как локальные вопросы микрорайона, так и проблемы, касающиеся всего города: обустройство разворотного кольца и автостоянки у платформы «Всеволожская», реализацию планов по упрощению выезда автотранспорта из микрорайона, расширение сети общественного транспорта, а также вопросы безопасности и организации досуга.

Кроме главы районной администрации, ветеранов и общественников, в заседании приняли участие представители администрации города Всеволожска, городские депутаты и депутат ЗакСа Александр Матвеев.

Оценив эффективность совместной работы, все участники встречи договорились о том, что подобные заседания станут регулярными.