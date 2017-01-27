В Лемболово прошел лыжный поход в память о блокаде Ленинграда

Сегодня, 27 января, возле железнодорожной платформы Лемболово во Всеволожском районе прошел традиционный юбилейный «Звездный лыжный поход школьников», приуроченный к 73-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

К стартовой черте двадцатого юбилейного похода, организованного центром «Балтийский берег», вышло рекордное количество юных спортсменов – более 3000 петербургских школьников. Кроме того, в этом году детей приехали поддержать словом и делом руководители и сотрудники петербургского комитета по образованию. А помогли в организации похода специалисты администрации Всеволожского района.

Перед стартом все участники похода собрались на митинг у памятника летчикам-героям Великой Отечественной войны, чтобы почтить память защитников и освободителей блокадного Ленинграда. После митинга участники похода прошли к месту старта, где их уже ждали организаторы мероприятия.

Всем командам были предложены на выбор три маршрута разной сложности и протяженности. Начинающим лыжникам было необходимо преодолеть два километра, более опытные и старшие ребята могли отправиться на пятикилометровую дистанцию, а бывалые лыжники вышли покорять самый трудный маршрут протяженностью более девяти километров. Зачет по времени не велся, однако для успешного прохождения дистанции и получения памятного вымпела каждая команда должна была добраться до финиша в полном составе, отметившись на всех промежуточных рубежах.

Маршруты, особенно более сложные варианты, изобиловали спусками и подъемами. На одних отрезках была подготовлена лыжня, на других участникам надо было идти коньковым ходом. Дети могли в полной мере продемонстрировать технику лыжного хода – снега в Лемболово хватило на всех. А чтобы участники даже на дистанции не забывали об основной цели похода, всем командам на старте были выданы задания в виде тестов с вопросами о жизни блокадного Ленинграда. В ходе движения ребята обсуждали эти вопросы, а на финише давали свои ответы.