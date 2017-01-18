В начале 2012 года Международная федерация лыжного спорта предложила каждый год, в предпоследнее воскресенье января, отмечать Международный день снега. В этом году он выпадает на 22 января. Но в Ленинградской области его решили отметить раньше.

17 января на горнолыжном курорте «Юкки-парк» во Всеволожском районе прошли соревнования по слалому и сноуборду для детей в возрасте до 10 лет. А для тех детей, которые ещё не владеют горными лыжами, были организованы весёлые и шумные состязания по метанию снежков и перетягиванию каната, «весёлая эстафета». Взрослые тоже принимали участие в играх – всего собралось 200 человек.

Все участники областного праздника День снега в Юкках получили в подарок сертификат и футболку. Победители и призёры были награждены медалями и грамотами.

Организатором мероприятия выступил комитет по физической культуре и спорту Ленинградской области совместно с региональной общественной организацией «Спортивная федерация горнолыжного спорта и сноуборда».

Людмила ОДНОБОКОВА