В Колтушах торжественно открыто новое здание одной из старейших в районе школ

В среду, 18 января, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко принял участие в торжественной церемонии открытия нового здания Колтушской общеобразовательной школы им. академика И.П. Павлова.

Общая площадь здания – 15,6 тысячи квадратных метров, в 24 учебных кабинетах начали занятия 600 учеников старших и средних классов. Глава региона осмотрел спортивный и тренажерный залы, актовый зал, кабинеты трудового обучения, столовую на 216 мест с буфетом, библиотеку, медпункт, вспомогательные, подсобные и технические службы.

Новое здание школы построено в рамках госпрограммы «Современное образование Ленинградской области», общая сумма финансирования – 606 млн 178 тыс. руб., в том числе 360,5 млн – из бюджета Ленобласти, 4,5 млн – из федерального и 241 млн рублей из муниципальных бюджетов. Строительство велось с 2015 года, в декабре 2016 было выдано разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

Старый, двухэтажный корпус школы был построен в 1962 году. Как сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, старое здание будет полностью реконструировано в рамках программы реновации областных школ. Ремонт будет проводиться без прерывания учебного процесса. В настоящие время в корпусе обучаются начальные классы.

Ввод в эксплуатацию нового здания позволил перейти на односменный режим обучения в Колтушской школе.

«Мы отдаем долги нашей системе образования и реализуем самые амбициозные задачи, – сказал в ходе церемонии Александр Дрозденко. – Сегодня открываем новое здание Колтушской средней школы, где когда-то учился и я. Это, безусловно, одна из самых красивых и современных школ Ленинградской области».

Колтушская средняя общеобразовательная школа имени нобелевского лауреата академика И.П. Павлова одна из старейших школ Всеволожского района. В сентябре 2014 она вошла в ТОП-200 лучших сельских школ России. В декабре 2014 школа получила Золотой сертификат за качественное оказание образовательных услуг.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА