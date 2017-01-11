Трудоустройство без расстройства

По данным правительства Ленинградской области в прошлом году было заключено рекордное число трудовых контрактов. Всего трудоустроились 18 тысяч соискателей.

Все это – результат работы комитета по труду и занятости 47-го региона, который в тандеме с районными биржами труда активно решает вопросы трудоустройства. Особое внимание в прошлом году уделялось профессиональному переобучению, а также профориентации. По статистике, каждый десятый безработный в Ленинградской области прошел профобучение.

Согласно данным Петростата, средняя начисленная заработная плата в октябре 2016 года по Ленинградской области составила 35, 7 тысячи рублей. Это на 7,4% больше, чем в октябре 2015 года.

Самыми востребованными в Ленинградской области остаются рабочие специальности. К сожалению, эти специальности во всем мире, да и в нашей стране считаются не очень престижными. Сложившиеся стереотипы приводят к неблагоприятным последствиям для работодателей: зачастую им очень сложно найти необходимого сотрудника рабочей специальности. При этом в числе самых востребованных – профессии грузчика, слесаря, токаря, сварщика, наладчика, механика.

Кроме того, в рамках программы «Займись делом» свой бизнес открыли 262 безработных. 23 предпринимателя получили финансовую поддержку фонда развития малого бизнеса, 117 человек прошли обучение основам ведения своего дела.

Ирэн ОВСЕПЯН