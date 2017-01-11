Трудоустройство без расстройства

По данным правительства Ленинградской области в прошлом году было заключено рекордное число трудовых контрактов. Всего трудоустроились 18 тысяч соискателей.

Все это – результат работы комитета по труду и занятости 47-го региона, который в тандеме с районными биржами труда активно решает вопросы трудоустройства. Особое внимание в прошлом году уделялось профессиональному переобучению, а также профориентации. По статистике, каждый десятый безработный в Ленинградской области прошел профобучение.

Согласно данным Петростата, средняя начисленная заработная плата в октябре 2016 года по Ленинградской области составила 35, 7 тысячи рублей. Это на 7,4% больше, чем в октябре 2015 года.

Самыми востребованными в Ленинградской области остаются рабочие специальности. К сожалению, эти специальности во всем мире, да и в нашей стране считаются не очень престижными. Сложившиеся стереотипы приводят к неблагоприятным последствиям для работодателей: зачастую им очень сложно найти необходимого сотрудника рабочей специальности. При этом в числе самых востребованных – профессии грузчика, слесаря, токаря, сварщика, наладчика, механика.

Кроме того, в рамках программы «Займись делом» свой бизнес открыли 262 безработных. 23 предпринимателя получили финансовую поддержку фонда развития малого бизнеса, 117 человек прошли обучение основам ведения своего дела.

Ирэн ОВСЕПЯН

 

11 Январь, 2017
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