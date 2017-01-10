Завод Ford Sollers во Всеволожске меняет производственный график в 2017 году и переходит на 5-дневный режим работы после завершения зимних каникул. Производство на всеволожском заводе стартует 12 января. Такой переход стал возможен в связи с увеличением продаж в 2016 году на 8%. Также компания Ford
Во Всеволожске с опережением сроков введен детский сад
В микрорайоне Южный города Всеволожска введен в эксплуатацию новый детский сад на 190 мест на два месяца раньше срока.
Ситуация со строительством детских дошкольных учреждений во Всеволожском районе находится на особом контроле областного правительства и губернатора Александра Дрозденко. Детский сад в микрорайоне Южный, рассчитанный на 8 возрастных групп, стал вторым социальным объектом, введенным в эксплуатацию в конце 2016 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.
Первым заработал детский сад на 160 мест на улице Героев, финансирование этого объекта осуществлялось за счет бюджета Ленинградской области.
В 2017 году по адресной инвестиционной программе предусмотрено строительство еще четырех дошкольных учреждений во Всеволожском районе общей вместимостью 830 мест: три детских сада во Всеволожске и один – в деревне Романовка. Кроме того, в рамках постановления правительства Ленинградской области № 329 предусмотрено приобретение у инвесторов еще двух детских садов – в поселке Агалатово и во Всеволожске на улице Рябовской.