В микрорайоне Южный города Всеволожска введен в эксплуатацию новый детский сад на 190 мест на два месяца раньше срока.

Ситуация со строительством детских дошкольных учреждений во Всеволожском районе находится на особом контроле областного правительства и губернатора Александра Дрозденко. Детский сад в микрорайоне Южный, рассчитанный на 8 возрастных групп, стал вторым социальным объектом, введенным в эксплуатацию в конце 2016 года, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Первым заработал детский сад на 160 мест на улице Героев, финансирование этого объекта осуществлялось за счет бюджета Ленинградской области.

В 2017 году по адресной инвестиционной программе предусмотрено строительство еще четырех дошкольных учреждений во Всеволожском районе общей вместимостью 830 мест: три детских сада во Всеволожске и один – в деревне Романовка. Кроме того, в рамках постановления правительства Ленинградской области № 329 предусмотрено приобретение у инвесторов еще двух детских садов – в поселке Агалатово и во Всеволожске на улице Рябовской.