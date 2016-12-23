Точнее, столов было множество! Весь просторный вестибюль второго этажа КДЦ «Южный» был заставлен столами. При одном взгляде на украшение этих столов начинали течь слюнки! Как на подиуме, выстроились кексы и кексики, затейливые пирожные и башни тортов, миниатюрные пирожки «на один укус», шаньги, шанежки и вырезные
И хлеб, и зрелища – на одном столе!
Точнее, столов было множество! Весь просторный вестибюль второго этажа КДЦ «Южный» был заставлен столами. При одном взгляде на украшение этих столов начинали течь слюнки! Как на подиуме, выстроились кексы и кексики, затейливые пирожные и башни тортов, миниатюрные пирожки «на один укус», шаньги, шанежки и вырезные блины… Традиционные русские пироги и пицца «Космос», торт «Новогодняя экзотика» и «Зимний дворец». Самая настоящая рукотворная сказка, притом съедобная, была представлена на Первом районном кулинарном конкурсе.
Совместное творчество детей и их наставников – преподавателей технологии поражало воображение, восхищало и… пробуждало аппетит. Как было не вспомнить Александра Сергеевича Пушкина: «Желудок просвещенного человека имеет лучшие качества доброго сердца: чувствительность и благодарность». Именно эти чувства испытывали все, кому в этот день довелось попробовать, к примеру, чудесный яблочный пирог Влады Лисичкиной и Варвары Хижиной из Новодевяткинской СОШ, крошечные бутерброды-канапе Якова Коровина из СОШ № 2 города Всеволожска. А чего стоит торт «Красный бархат» – авторская работа Татьяны Бельской из третьей школы города Всеволожска?
– Торт стоил мне бессонной ночи! – шутит сама Татьяна, – коржи никак не выпекались качественно! Но все получилось в результате так, как я хотела!
И получилось обыкновенное чудо из муки, сливок и яиц – и легли диковинные цветы на красный бархат, и вырос сказочный домик-пряник, в окошках которого приветливо горит свет, а на дворе веселые зайцы лепят снеговика. Настоящее произведение искусства! – отметили все, кто останавливался у этого домика. Самое интересное, что пряничный рождественский домик – дело рук парня! 15-летний Егор Архипов представляет Всеволожский Центр образования. Со знанием дела дает рецепт своего кулинарного шедевра. Пряничное тесто, масло сливочное, мед, имбирь, корица. Снеговик и сани из сахарной мастики, крыша – шоколадные подушечки, а забор из хлебных палочек. Казалось бы – все просто! Но приплюсуйте к простым и сложным ингредиентам такую составляющую, как авторскую фантазию, живую душу, – и только тогда ремесло превращается в искусство!
Об этом же говорил, приветствуя участников Первого районного детского кулинарного конкурса, председатель комитета по образованию МО «Всеволожский муниципальный район» Александр Моржинский.
Александр Тихонович отметил сложность, перед которой, очевидно, встанет жюри в выборе победителей, и выразил надежду, что новогодний кулинарный конкурс станет новой и доброй традицией Всеволожского района. Ну а результаты конкурса налицо! Как говорится, «и я там был, мед пиво пил», и точно можем сказать, что «первый блин получился не комом»!
Подробнее о конкурсе читайте в ближайших номерах газеты «Всеволожские вести» в материале нашего корреспондента Татьяны Трубачевой.
Фото Светланы УСИК