Страсти по градусам накалены до предела

После трагедии в Иркутске, когда от поддельного спиртосодержащего средства «Боярышник» пострадали более 100 человек, из них более 70 погибли, вопросы продажи суррогатной алкогольной продукции как никогда актуальны.

- Алкогольную продукцию желательно приобретать в крупных торговых сетях, где за качеством товаров идет постоянный контроль, – информирует начальник отдела развития сельскохозяйственного производства, малого и среднего предпринимательства администрации МО «Всеволожский муниципальный район» Анастасия Джураева. – При покупке в небольших магазинах необходимо поинтересоваться у продавцов, есть ли у них лицензия на продажу.

При покупке алкогольных напитков нужно обращать внимание на ряд признаков, которые помогут отличить настоящий товар от поддельного. В первую очередь, необходимо проверить наличие федеральной специальной (акцизной) марки на бутылке; посмотреть плотность укупорки бутылки; обратить внимание на целостность и аккуратность наклеенной этикетки.

Нарушением технологии укупорки бутылок будет считаться: отсутствие герметичности, повреждение материала пробок, прокручивание, разрыв металла винтовых колпачков, наличие большого количества складок на полимерной пленке или фольге горлышка и другие признаки. Если разница в доливке нескольких бутылок составляет более 3–5 мм, то данный продукт будет вызывать сомнение в его легальном происхождении.

Не секрет, что черный рынок у «зеленого змия» хорошо отлажен. Фальсифицированная продукция производится теперь в хорошо оснащенных подпольных цехах с дорогим оборудованием. Полиграфическое исполнение упаковки прекрасное. Суррогат разливают по емкостям, бутылку закупоривают, украшают этикеткой и акцизной маркой. Продукт к реализации готов. Дешевая продукция продается быстро.

Если у покупателя возникло подозрение, необходимо сообщить об этом в следующие ведомства:

– Межрегиональное общественное движение «За трезвую нацию» (по вопросам общественного контроля алкогольного рынка по поддельной продукции, продаже алкоголя детям ночью и др. – 8-800-775-68-45, http://градус-нет.рф, info@gradus-net.ru);

– Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области (по вопросам розничной продажи алкогольной продукции и лицензирования – 8 (812) 576-69-67, dglplo@mail.ru);

– Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области (по вопросам качества продаваемой продукции – 8 (812) 448-04-00);

– Межрегиональное управление Росалкогольрегулирования по Северо-Западному федеральному округу (по вопросам организации и проведения проверок юридических лиц в рамках осуществления государственного контроля /надзора/ в области производства и оборота этилового спирта алкогольной и спиртосодержащей продукции – 8 (812) 401-53-83, info@szfo.fsrar.ru);

– ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, (телефон доверия о преступлениях и правонарушениях – 8 (812) 573-21-81 https://78.xn--b1aew.xn--p1ai/request_main);

– УМВД России по Всеволожскому району ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области – телефон – 8 (813-70) 253-72;

– Управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – телефон дежурного: 8 (812) 438-71-10 (круглосуточно), телефон доверия: 8 (812) 438-69-93, отдел в Красногвардейском районе УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – 8 (812) 227-46-06.

Ирэн ОВСЕПЯН