На Токсовский лыжный марафон зарегистрировались уже 900 участников

В первые выходные февраля пройдет традиционный XXI Токсовский лыжный марафон.

В этом году он будет проводиться в новом формате: не один, а два дня; количество участников будет увеличено; марафон превратят в фестиваль зимнего спорта – будет подготовлена большая программа. Для участников организуют волонтерские посты, ски-сервис, пункты питания. Для гостей – фан-зоны и фуд-корты.

Открывающее мероприятие марафона пройдет 1 февраля с 10.00 до 21.00 в «Севкабель Порт» (Кожевенная линия 40, В.О., Гавань, здание УКТ).

Принять участие в соревнованиях смогут спортсмены, прошедшие электронную регистрацию на соревнования и имеющие соответствующее медицинское заключение. Возраст участников – от 4 до 80 лет. Предусмотрены дистанции как для профессионалов, так и для начинающих лыжников.

Победителей наградят призами и грамотами. Каждый участник, финишировавший на дистанциях 50, 30, 25, 10, 5 км получит памятную медаль и свидетельство участника марафона.

Отметим, что победителем последнего – юбилейного XX Токсовского лыжного марафона на дистанции «50 километров» стал наш земляк – житель посёлка Токсово Вячеслав Зуев.

Напомним, Токсовский лыжный марафон впервые прошел во Всеволожском районе в 1994 году и проводился каждый год вплоть до 2011 года, когда его отменили из-за отсутствия достаточного снежного покрова на территории Ленинградской области. В 2015 году было решено возродить соревнование. Сейчас оно входит в серию лыжных стартов Russialoppet.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива