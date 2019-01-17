Открытая лекция, посвященная вкладу российских ученых в создание уникальной методики по восстановлению двигательных функций у больных с параличом нижних конечностей, прошла в минувшую среду в Институте физиологии им. академика И. П. Павлова.

Сотрудники лаборатории физиологии движений под руководством профессора Юрия Герасименко в течение длительного времени проводили фундаментальные исследования в области электростимуляции спинного мозга, в результате чего удалось сделать настоящий прорыв в науке и дать надежду парализованным людям на существенное улучшение качества жизни.

Пока разработки являются экспериментальными, но, по словам Юрия Герасименко, есть все предпосылки для их внедрения в медицинскую практику.

Подробнее о революционном методе нейрореабилитации двигательных функций у пациентов с параличом нижних конечностей, разработанном сотрудниками Института физиологии, читатели смогут узнать из нашего выпуска, который готовится ко Дню российской науки и выйдет в свет 8 февраля.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

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