В воскресенье, 13 января, всеволожские поэты собрались в Центре культуры и досуга на творческой встрече «Праздник к нам приходит», организованной Всеволожским музыкально-поэтическим клубным формированием «Родник».

Гостей радушно встретила заслуженный работник культуры РФ Людмила Беганская и представила присутствующим участников и победителей конкурса «Даль великая, даль бескрайняя…», вот уже в 11-й раз проведенного в рамках районного Фестиваля православной культуры.

Член жюри конкурса, директор Всеволожской детской библиотеки Людмила Бохановская рассказала собравшимся в зале об истории возникновения этого смотра поэтических и литературных сил района, о привлечении к нему творческих людей всех возрастов и о его значении для патриотического воспитания подрастающего поколения.

Очень тепло встретили присутствующие выступление детского фольклорного коллектива Всеволожского ЦКД «Веретенце» под управлением заслуженного работника культуры РФ Галины Юровой и хоровое пение коллектива «Серебряный возраст», руководимого Любовью Беляевой.

Заслужила горячие аплодисменты и 13-летняя ученица Всеволожской школы № 5 Ксения Китаева, которая блестяще прочитала свои стихи.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО