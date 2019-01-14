Где во Всеволожском районе можно искупаться в Крещение
Государственная инспекция по маломерным судам Всеволожского района подготовила список мест крещенских купаний на территории района.
По данным, официально предоставленным районными администрациями муниципальных образований, купели будут организованы на территории муниципальных образований:
Дубровское ГП, ул. Советская, д. 38, у храма;
Заневское ГП, р. Оккервиль, ул. Ленинградская;
Колтушское СП, озеро Колтушское, поселок Воейково, озеро Безымянное;
Куйвозовское СП, п. Стеклянный, озеро Силандэ;
Новодевяткинское СП, ул. Озерная, озеро напротив летнего театра;
Токсовское ГП, ул. Лыжная, д.16;
Юкковское СП, озеро Тохколодское;
Щегловское СП, пруд в парке.
Государственная инспекция по маломерным судам рекомендует выбирать для купания оборудованные купели.
Фото Антона ЛЯПИНА из архива