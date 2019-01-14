Вчера, 13 января, в немецком городе Оберхофе на четвертом этапе Кубка мира по биатлону в эстафете и мужская, и женская сборная России выиграли золотые медали. Причем наша женская сборная в последний раз побеждала в эстафете 8 лет назад, а совместный выигрыш мужской и женской команд в последний раз был 12 лет назад.

На этот раз в эстафете честь России защищали четыре девушки: Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Екатерине Юрловой-Перхт достался самый тяжелый, завершающий этап гонки – наверное, потому что Екатерина оказалась самой опытной в нашей команде. Она уже имеет звание «Заслуженный мастер спорта России», является семикратной чемпионкой России, многократным призером чемпионатов Европы и этапов Кубка мира. В 2015 году она стала чемпионкой мира в индивидуальном зачете. А теперь – впервые в своей карьере – чемпионкой мира в эстафете.

Екатерина Викторовна сформировалась как спортсмен международного уровня во Всеволожском районе. Ее первым личным тренером в биатлоне был ее отец. Впоследствии у нее появился еще один личный тренер – мастер спорта СССР международного класса Василий Гаврилович. В свое время на трассах Ленинградской области Екатерина Юрлова становилась победительницей областного этапа «Лыжни России» и «Токсовского марафона». В 2015 году она вышла замуж за гражданина Австрии Йозефа Перхта. Сейчас вместе со своей семьей она проживает в поселке Кузьмоловский Всеволожского района. На соревнованиях выступает за честь Санкт-Петербурга и Ленинградской области. В день, когда Екатерина Викторовна выступала на Кубке мира в Оберхофе, у ее дочери Киры был день рождения.

Людмила ОДНОБОКОВА