В среду, 16 января, в 17.00 в главном корпусе Института физиологии им. И. П. Павлова РАН в Колтушах состоится открытая лекция Юрия Герасименко «Как колтушские исследования стали основой для создания новой двигательной нейрореабилитации».

2019 год особо значим для Института физиологии, так как 26 сентября 2019 года исполнится 170 лет со дня рождения русского физиолога Ивана Павлова, а мемориальному музею-квартире академика – 70 лет.

В этот юбилейный год Институт физиологии запланировал провести ряд мероприятий, первым событием в их ряду будет публичная лекция доктора биологических наук, члена-корреспондента РАН, заведующего лабораторией физиологии движений Юрия Герасименко.

Юрий Петрович – автор метода нейрореабилитации двигательных функций у пациентов с параличом нижних конечностей. Метод неинвазивной стимуляции спинного мозга позволяет восстановить способность самостоятельного движения. Это открытие дает надежду парализованным больным и является настоящим прорывом в мировой науке.

Адрес мероприятия: Всеволожский район, с. Павлово, ул. Быкова, д. 36. В конце лекции можно будет задать вопросы Юрию Петровичу.