Всеволожское управление ЗАГС, где все самые важные события нашей жизни аккуратно фиксируются и превращаются из личных судеб в официальную статистику, подвело предварительные итоги года.

Так, за 9 месяцев уходящего 2018 года во Всеволожском районе зарегистрировано 2 469 рождений, что, безусловно, радует. Однако число зарегистрированных смертей составляет 2 545 – что, конечно, печалит. Во Всеволожском ЗАГСе узами брака связали себя 742 пары – пожелаем им счастья! За этот же период распалось 974 семьи – будем надеяться, что большинство бывших супругов стоят на пороге новых отношений. Свое имя – а с ним, возможно, и судьбу, – переменили 194 человека.

Самыми популярными именами у новорожденных девочек стали Мария, София или Софья, Виктория, Ксения, Алиса и Анна. У мальчиков уверенно лидирует Артем, за ним следуют Александр, Михаил, Максим, Дмитрий и Иван.

Разумеется, родители продолжают называть детей редкими и необычными именами, хотя делают это теперь не так часто, как раньше. С принятием в прошлом году федерального закона, запрещающего использование в имени ребенка цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за исключением знака «дефис», или их любой комбинации, либо бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы, – фантазии «креативных» мам и пап поставлены в определенные рамки.

У нас в районе в этом плане как-то даже скучно – в числе редко встречающихся имен сотрудники Всеволожского управления ЗАГС назвали вполне обычные. Для девочек это Моника, Нина, Ирина, Эмма и Венера, для мальчиков – Клим, Руслан, Юрий, Назар и Олег.

Светлана ЗАВАДСКАЯ