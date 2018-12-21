На расширенном совместном заседании комитета общественного самоуправления и Совета ветеранов микрорайона Южный было высказано предложение о благоустройстве Тропы здоровья.

Эта дорожка возникла стихийно: ее протоптали сами жители, на протяжении семнадцати лет гуляющие в лесопарковом массиве. Тропа здоровья – прекрасное место для скандинавской ходьбы и утренних пробежек, для прогулок с маленькими детьми и вечернего моциона пожилых людей. Дорожка начинается от перекрестка улиц Добровольского и Невской и тянется по лесу вдоль улиц Добровольского и Доктора Сотникова. Жители протоптали два маршрута: один протяженностью 2,3 км, другой – 4,5 км.

Активисты Южного обратились к главе администрации Всеволожского района Андрею Низовскому, который принимал участие в этой встрече, с просьбой помочь в обустройстве Тропы здоровья. Кроме схемы, приложенной к письму, они сформулировали такие пожелания: засыпать ямы и выбоины, выровнять профиль на отдельных участках тропы, удалить пеньки и выступающие старые корневища, убрать поваленные деревья, установить вдоль маршрутов столбики с табличками о пройденном расстоянии, а также скамейки для отдыха.

В принципе, работы не особенно затратные, тем более что часть мероприятий могут взять на себя и сами жители – к примеру, нарисовать схемы маршрутов и подготовить таблички с указанием пройденного расстояния. Но необходимо перед проведением работ заручиться согласием Всеволожского лесничества, по территории которого проходит Тропа здоровья.

Соб. инф.