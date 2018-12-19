Сегодня, 19 декабря, на совместном заседании Совета союза садоводов Всеволожского района и председателей садоводческих, дачных и огороднических некоммерческих объединений, расположенных на территории МО «Город Всеволожск», присутствовала Ангелина Плыгун. Глава представительной власти согласилась с пожеланием в адрес городской администрации более активно участвовать в решении проблем садоводов.

О том, какие вопросы встают перед садоводами в настоящее время и какие возможности для их решения существуют, шла речь на этой встрече.

Начальник сектора по развитию садоводства и огородничества областного комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Елена Тихомирова рассказала о мерах, которые предпринимает правительство для поддержки садоводческих объединений. С 2013 года из регионального бюджета садоводствам выделяются субсидии на ремонт подъездных дорог, на мелиоративные и другие работы, и 20 ноября был объявлен прием заявок на 2019 год. В конкурсе на получение субсидий могут принять участие садоводческие объединения, в составе которых больше 50% жителей Ленинградской области. На эти субсидии в региональном бюджете 2019 года запланировано 43 млн рублей.

Заместитель председателя Совета союза садоводов Всеволожского района Сергей Атаманчук сообщил, что в вопросе содержания очень дорогих электросетей в настоящее время появилась неплохая перспектива: Ленэнерго готово принять сети на свой баланс, но при условии, что они не будут аварийными.

Рассказал Сергей Атаманчук и о том, как будет организована в области система сбора бытовых отходов. Грамотный подход к выбору специализированных организаций позволить экономить средства садоводств.

Участники встречи узнали, как быть с бесхозными подъездными дорогами и как избежать проблем с кадастровыми делами, которые перешли на региональный уровень.

Проблем у объединений садоводов и огородников немало, поэтому нужен орган, который будет совместно с городской администрацией решать их вопросы, – поддержал предложение Сергея Атаманчука заместитель главы администрации Всеволожского района Сергей Поляков.

Соб. инф.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

