В минувший вторник, 18 декабря, в КДЦ «Южный» прошел отчетный концерт молодежно-подростковых клубов города Всеволожска «Радуга талантов». Воспитанники клубов продемонстрировали все то, чему научились за этот год. А посмотреть на их выступления и поддержать юных артистов пришли родители, друзья, бабушки и дедушки.

Этот праздник уже успел стать хорошей традицией. Каждый год, в декабре, воспитанники молодежно-подростковых клубов нашего города радуют гостей мероприятия танцами, песнями, стихами, демонстрируют боевые приемы. Открыл праздничный концерт танец «Стиляги» в исполнении танцевальной студии «Маски» при МПК «Южный парк». Следующими выступили ребята из спортивной студии ушу, которые также занимаются в «Южном парке».

Напомним, во Всеволожске работают семь молодежно-подростковых клубов: «Пульс», «Южный парк», «Победа», «Боец», «Энергия», «Росинка» и Клуб имени Александра Невского. Программы клубов отличаются. Клуб «Победа», например, занимается патриотическим воспитанием, а в «Пульсе» дети могут проводить свой досуг, учиться вокалу, играть в настольные игры, смотреть фильмы.

Екатерина КОРОЛЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА

