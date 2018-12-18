Не чиновничий взгляд: О детских площадках в Ленобласти, запрете летних шин и т.д.

Зима, как обычно, наступила неожиданно не только для некоторых коммунальных служб, но и для многих автомобилистов. Страшные аварии на дорогах Ленинградской области, причиной которых стали скользящие на льду летние шины, – тому подтверждение. С этого года полиция получила право штрафовать любителей «фигурного катания» на летней резине, но станет ли это решением проблемы? На этот вопрос попробовали ответить авторы программы «Не чиновничий взгляд».

 

18 Декабрь, 2018
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