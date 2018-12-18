Зима, как обычно, наступила неожиданно не только для некоторых коммунальных служб, но и для многих автомобилистов. Страшные аварии на дорогах Ленинградской области, причиной которых стали скользящие на льду летние шины, – тому подтверждение. С этого года полиция получила право штрафовать любителей «фигурного катания» на летней резине, но станет ли это решением проблемы? На этот вопрос попробовали ответить авторы программы «Не чиновничий взгляд».