Сегодня, 15 декабря, отмечает красивый юбилей Почётный работник общего образования РФ, директор Средней общеобразовательной школы с углублённым изучением отдельных предметов № 3 г. Всеволожска И.Н. Кулаева.

Назначение на пост директора школы стало для Ирины Николаевны Кулаевой большой неожиданностью. Уходя в очередной отпуск, она даже не подозревала, что 2003–2004 учебный год встретит уже в новом качестве.

Лариса Николаевна Морозова, опытный руководитель, пользовавшийся непререкаемым авторитетом у коллег по цеху и любовью у подчинённых, вдруг приняла резкое и бесповоротное решение оставить пост директора СОШ № 3 и передала бразды правления Кулаевой. По словам экс-председателя районного комитета по образованию О.В. Ковальчук, Морозова «создала эту школу и, уходя, вручила её тому, кому могла доверить передовые позиции».

Управленческий стаж у Ирины Николаевны к тому времени был совсем небольшим – всего один год работы завучем по воспитательной работе, однако безошибочная интуиция Ларисы Николаевны в выборе преемницы оказалась феноменальной – она попала, что называется, «в десятку». На вопрос: «С какими трудностями в начале директорской карьеры вам пришлось встретиться?» – Ирина Николаевна честно отвечает:

– На самом деле, ни с какими трудностями в первые месяцы я не столкнулась – трудности начались позже. Вообще, первый год помню как абсолютно лёгкий в плане директорства. Коллектив замечательный, управленческие кадры опытные, и я, по сути, только вникала в дела, училась у своих товарищей по работе, потому что ничего не понимала. Мне помогали коллеги, в первую очередь, завучи, взявшие весь груз руководства на себя. Эта должность заставила на всё взглянуть с новой точки зрения. То, что видела учителем, оказалось совсем иным с точки зрения руководителя. Свою помощь бескорыстно предлагали сотрудники комитета по образованию и директора соседних школ – Тамара Ивановна Семёнова и Тамара Александровна Евкайкина, но в первое время мне не с чем было к ним обращаться – всё было ясно и понятно. Вопросы начались потом, когда пришёл какой-то опыт, понимание того, что я вообще делаю. И чем дольше я работаю, тем больше у меня возникает вопросов.

В своих коллегах Ирина Николаевна была абсолютно уверена, ведь учителем русского языка и литературы в этом коллективе она работала к моменту своего назначения уже четырнадцать лет. Нет ничего удивительного в том, что за эти годы у неё возникли не только профессиональные, но и дружеские связи с коллегами по ремеслу. Но теперь ей, как директору, приходилось пересматривать всё: и требования к учителям, и отношения с ними. Как говорит о Кулаевой её товарищ по работе – директор СОШ № 2 О.М. Расторгина, «когда она была учителем, ей казалось, что все друзья. Стала директором – и взгляд на всё поменялся. Наша должность обязывает».

Со временем И.Н. Кулаева поняла, что сложней всего в работе директора школы ни повседневные административно-хозяйственные заботы, ни отчёты и проверки, ни необходимость разрешать неизбежные и периодически возникающие конфликты с родителями, а тот груз постоянной ответственности, которая не оставляет ни днём ни ночью. И если к ответственности за учеников ей было не привыкать (она ведь много лет была классным руководителем), то теперь осознала, что есть и другой, неизмеримо более высокий уровень ответственности – за педагогов.

– Когда ты становишься руководителем, встречаешь много подводных камней. Очень трудно управлять коллективом, где каждый со своим опытом, со своими амбициями. Учителя – это образованные люди, в большинстве своём с характером, многие считают себя звёздами. Их авторитарность проявляется во всех сферах жизни и не позволяет признавать собственную неправоту, поэтому работать с ними непросто. Но это уже наше, учительское. Мы всегда правы и лучше знаем, как и что делать, – признаётся Ирина Николаевна.

Но ведь сама она – плоть от плоти и кровь от крови этого педагогического коллектива, прекрасно понимает и обиды, и притязания, и претензии учителей, а потому всегда готова протянуть в трудный момент руку помощи, помочь советом и поддержать, если потребуется. Сколько раз выслушивала Ирина Николаевна жалобы, сколько раз намокала от учительских слёз её директорская «жилетка», сколько семейных радостей разделила она с учителями за пятнадцать лет на посту руководителя школы – помнят только стены её кабинета, умеющие хранить чужие тайны. «Уважая её как лидера, коллеги любят Ирину Николаевну как человека», – говорит Ольга Владимировна Ковальчук, ныне глава Всеволожского муниципального района.

«У неё нет пафоса, короны на голове», – добавляет О.М. Расторгина. Доверительное отношение к людям, уважение к талантливым коллегам позволило директору СОШ № 3 создать сильную команду, в которой работают очень инициативные учителя, а завучи, которым она доверяет как себе, по-прежнему являются надёжным оплотом руководителя. Не опекая по мелочам своих опытных коллег, Ирина Николаевна остаётся их наставником.

Она всячески поддерживает постоянное движение учителей к самосовершенствованию, к достижению профессиональных высот. Справедливости ради заметим, что стремление к новациям, желание осваивать самый передовой опыт и делиться своими успехами с педагогическим сообществом были заложены в этом коллективе еще предшественницей И.Н. Кулаевой.

– Это традиции, – говорит Ирина Николаевна. – Тяга и стремление к новому отличали школу и при Ларисе Николаевне Морозовой, сегодня мы называем это инновациями. Поэтому мне было понятно сразу, что стоять на месте мы не можем. И коллектив этого требовал, потому что каждому хочется развиваться, и неважно, сколько тебе лет. Стагнации образование не терпит. Каждые пять лет мы разрабатываем коллективом программу развития. Это всегда нечто новое, что хочется и попробовать, и посмотреть, как будет. Сейчас у нас осуществляются замечательные проекты по работе с одарёнными детьми, когда мы приглашаем лучших специалистов из разных школ, вузов, и они работают с нашими учениками, готовят их к олимпиадам.

– Сильно изменилась школа за последние 15 лет?

– Мы постоянно совершенствуемся. Наш коллектив в 2007 году стал победителем конкурса общеобразовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы, проходившего в рамках Приоритетного национального проекта «Образование». Став лауреатом Премии Президента РФ, школа получила миллион рублей. На эти деньги мы оборудовали кабинет информатики самой современной техникой, что было тогда для нас большим подспорьем. Я благодарна учителям, которые приняли участие в этом проекте. В разные годы победителями ПНПО стали шесть наших учителей, причем Т.Б. Полянина дважды. Школа менялась и меняется благодаря поддержке государства, региональных и местных властей. Сегодня её не узнать. В 2003 году материальная база была очень слабой. Сегодня это отремонтированные вестибюли, окна, кабинеты, тир, спортивная площадка. Завершается ремонт кровли. Конечно, за пятнадцать лет школа претерпела большие изменения.

– Скажите откровенно, Ирина Николаевна, чего не хватает сегодня и возглавляемой вами образовательной организации, и российской школе в глобальном масштабе?

– На мой взгляд, не хватает понимания, поддержки со стороны социума. Постоянно раздуваемый средствами массовой информации негатив по поводу школы (а она долгие годы находится в центре внимания общества), несправедливое отношение родителей – всё это не лучшим образом отражается на нашем образовании. Конечно, бывает всякое, но вряд ли кто-то оспорит тот факт, что школа в наше неспокойное время остаётся тем местом, где сохраняется и физическое здоровье, и нервная система детей. Школа – для всех и за всех. В ней либо учились, либо учатся, либо будут учиться граждане страны. Есть профессиональные сферы, о которых мало знают и поэтому не обсуждают их, а школу знают все. И каждый считает себя вправе давать рекомендации, обсуждать что-то, осуждать кого-то, хотя это точно такая же профессиональная сфера, которая не терпит дилетантов.

Нашему коллективу, как и всем педагогам страны, хотелось бы больше доверия. Мы сделаем всё, что нужно, здесь работают опытнейшие учителя, некоторые уже по 30–40 лет. Они знают своё дело. Поэтому хочется, чтобы родители, дети, общество – считали нас не врагами, а соратниками в деле образования. От того, как мы выполняем своё огромное дело, зависит будущее детей и вообще наша жизнь. Если бы мы чувствовали больше доверия со стороны общества, то, наверное, горы бы свернули.

Хотелось бы, чтобы эти немного грустные философские размышления не омрачали красивый юбилей Ирины Николаевны Кулаевой, тем более что она умеет находить в жизни немало интересного и увлекательного. Одно из её увлечений – путешествия по миру, яркие, незабываемые. Некоторые поездки она совершала вместе со своими коллегами с целью изучения педагогического опыта других государств. Пальцев на руках не хватит, чтобы перечислить все маршруты её туристических поездок. В одном только Лондоне, который Ирина Николаевна очень любит, – она была четыре раза.

И все-таки главная её любовь – не чопорная английская столица на Темзе, а родной Рыбинск, где из окон дома открывается вид на величественную Волгу. В этот старинный красивый город была эвакуирована из блокадного Ленинграда семья её мамы – бабушка с тремя детьми. Там Ирина Николаевна родилась, окончила школу, там же встретила своего будущего мужа. Но, как и все молодые люди, стремящиеся преодолеть притяжение родных мест и вырваться из-под родительской опеки на свободу, продолжать образование она решила не в Рыбинске, а в Ленинграде, тем более что с Северной столицей у неё всегда была глубинная родственная связь.

Выбор девушки пал на факультет журналистики Ленинградского государственного университета – она его окончила и некоторое время даже работала в заводской многотиражке. Но то ли призвание с неведомой силой заявило о себе, то ли признательность к замечательным школьным педагогам сыграла роль, только журналистика в жизни Ирины Николаевны отошла на второй план, уступив место… да, именно школе. Любовь к русскому языку привил своей ученице прекрасный школьный учитель Юрий Васильевич Дмитриев, ну а Волга вообще река литературная, если кто-то помнит «Грозу» Островского. И как же было не полюбить литературу?

Эти два предмета И.Н. Кулаева по-прежнему преподаёт в школе, хотя отдаёт предпочтение русскому языку. К литературе она приобщает детей не только на уроках – вместе со школьниками часто бывает на спектаклях в тех петербургских театрах, где русская классика по-прежнему идёт на сцене.

Связь Ирины Николаевны с любимым Рыбинском не прерывалась никогда, хотя во Всеволожске И.Н. Кулаева живёт с 1983 года. Эти два города одинаково близки её сердцу. Весь учебный год она мечтает вернуться домой, а в конце лета, надышавшись воздухом родины, рвётся туда, где ждёт ее любимая школа, ставшая делом и смыслом жизни.

Портрет Ирины Николаевны будет, пожалуй, неполным без одной отличительной особенности, подмеченной коллегами:

– Она по жизни в душе ребёнок, с радостью воспринимающий жизнь. Её любознательность, открытость всему интересному – от ребёнка, – считает О.В. Ковальчук.

– Она не утратила ребяческой жилки, искры в глазах, – вторит ей О.М. Расторгина.

Умение видеть окружающий мир глазами ребёнка проявилось у Ирины Николаевны в полной мере с рождением внука, в котором она не чает души. Рядом с малышом эта умудрённая жизнью женщина становится смешливой девчонкой, придумывает развлечения, бегает, играет, забывая о прожитых годах.

Столь редкое качество, наверное, и помогает И.Н. Кулаевой с оптимизмом смотреть в будущее, строить планы и мечтать. При этом она не сторонница каких-то радикальных перемен в системе образования, потому что уверена в незыблемости важной истины:

– Я всегда говорила и сейчас говорю: какие бы изменения ни происходили, школа всё равно остаётся надёжной пристанью и вторым домом и для детей, и для учителей. Говорят, что наше образование консервативно. На мой взгляд, это замечательно, что мы остаёмся тем самым оплотом, который держится, несмотря на бури и штормы в общественной жизни.

Нина УСТИЧЕВА

Фото Антона ЛЯПИНА