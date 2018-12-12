О традиционной культуре рассказали на курсах

В Санкт-Петербурге и Всеволожске с 7 по 9 декабря состоялись курсы повышения квалификации по традиционной культуре Северо-Запада России, организованные Домом народного творчества Ленинградской области.

Трехдневная программа «Освоение форм народной традиционной культуры на основе архивных материалов Северо-Запада России» была направлена на комплексное освоение, сохранение, воссоздание и популяризацию образцов традиционной культуры в их достоверной форме.

Директора и преподаватели школ искусств, работники Домов культуры, режиссеры, руководители кружков посетили лекционные и практические занятия по освоению песенных, хореографических и инструментальных традиций Ленинградской области и Северо-Запада России. Особым событием для участников мероприятия стало посещение Фольклорно-этнографического центра имени А.М. Мехнецова Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, где заведующая кафедрой этномузыкологии Г.В. Лобкова рассказала об экспедициях и музыкальных записях Ленинградской области, выполненных в 70–80-х гг. прошлого столетия.

Отрадно, что сегодня интерес к своей истории и корневой культуре возникает у детей и молодежи. В ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожска с 2005 года успешно существует фольклорный ансамбль «Колечко», который занимается по программе «Музыкальный фольклор». 8 декабря на базе КДЦ «Южный» преподаватели ансамбля Наталия Сизова и Елена Черменина провели открытые уроки для участников курсов и продемонстрировали высокий уровень профессионализма и мастерства.