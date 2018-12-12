В конце месяца Музей Кошки празднует десятилетний юбилей. Посмотреть на церемонию выборов Главного Котолюба и съесть кусочек вкусного пирога за здоровье всех кошек Котокультурной столицы можно будет 20 декабря на открытии праздничной выставки редких елочных игрушек на кошачью тему «Хрупкое чудо».

В экспозицию вошли ранее не выставлявшиеся новогодние игрушки из личных коллекций жителей Ленинградской области, которые они передали в дар Музею. Фигурки выполнены из стекла и относятся к середине и концу ХХ века. Все бережно собранные и хранимые котохранителями елочные украшения так или иначе затрагивают кошачью тему и создают особенно теплое и уютное настроение семейного праздника у домашнего очага.

В программе праздника – определение победителя конкурса «Кто поздравит меня лучше всех…» с участием знаменитого белоснежного эрмитажного кота Ахилла, новогодняя елка для детей «100 секретов Деда Мороза», веселые соревнования и танцы.

Напомним, Музей Кошки – первый в России музей, полностью посвященный кошкам. На сегодняшний день здесь собрано порядка 4 000 экспонатов со всего мира. Музей был открыт в 2008 году в г. Всеволожске. Под крышей КОТЭджа уживается более 4 000 самых разных кошек (огромная коллекция фигурок из разных стран, картины, предметы быта, открытки, фотографии). Собраны воедино произведения анималистического искусства: загадки, пословицы, поговорки, приметы, стихи и басни, сказки.