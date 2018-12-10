В Южном открылось новое спортивно-досуговое пространство

В минувшую субботу, 8 декабря, в микрорайоне Южный, на углу улиц Народной и Аэропортовской, открылось новое спортивно-досуговое пространство. Для жителей доступны две детские площадки, футбольное, баскетбольное и волейбольное поля, тренажеры и скейт-парк. А в скором времени здесь установят большую сцену для уличных мероприятий.

Теперь жителям микрорайона не придется ехать на Юбилейную площадь. Все желающие могут поиграть в футбол, волейбол и баскетбол, позаниматься на тренажерах, или покататься на велосипеде на специально оборудованной дорожке. Для малышей предусмотрены большие детские площадки с горками, туннелями и качелями.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский побывал на празднике и оставил запись на своей странице «ВКонтакте»:

– Сегодня в микрорайоне Южный города Всеволожска – большой праздник! Открылось для жителей созданное в рамках программы «Комфортная городская среда» пространство для занятий спортом, прогулок и отдыха. И если раньше веселиться на открытом воздухе было принято на Юбилейной площади в северной части города, то теперь «зажигать» можно будет и в Южном. Ближайший повод – Новый год!

Фото Антона ЛЯПИНА