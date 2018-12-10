По информации компании Bright Rich, складские комплексы класса «А» и «В» во Всеволожском районе и городе Всеволожске достигли почти 100% заполняемости. Аналитики объясняют это повышением интереса со стороны производственных компаний.

Помимо того что Всеволожск изначально относился к одному из районов с наименьшим количеством складских площадей, сейчас рынок индустриально-складской недвижимости и вовсе приблизился к дефициту. По оценкам экспертов Bright Rich, на данный момент уровень вакансии в классах «А» и «В» составляет 2,5%, при этом свободные помещения располагаются в складском комплексе «Всеволожск».

СК «Всеволожск» представляет собой объект класса «В» общей площадью 20 000 кв. м, находящийся на охраняемой территории в 6 га по адресу: Индустриальная улица, 1. Здесь расположены отапливаемые складские и производственные корпуса, также предусмотрены офисные помещения в отдельном административном здании. Есть большая парковка, кран-балки, въездные ворота для грузового транспорта. Эксплуатацией объекта занимается управляющая компания «Маршал». Площадь сдаваемых в настоящий момент помещений, формирующая вакансию, составляет 1 500 кв. м.

Складские комплексы в районе Всеволожска – «ПСК ВСЕВОЛОЖСКИЙ» (класс «А») и «Индустриальный Парк Ладога» (класс «В») – полностью сданы. Подобный спрос специалисты Bright Rich связывают с активностью предприятий производственной сферы. Промышленникам и дистрибьюторам требуется всё больше складских площадей, отвечающих по качеству их продукции. На рынке по-прежнему превалирует формат строительства складской недвижимости под конкретного клиента – built-to-suit. В частности, этой осенью было одобрено строительство во Всеволожске автоматизированного складского комплекса для Nokian Tyres. Финская компания, крупный производитель шин для сложных климатических условий, намеревается таким образом увеличить объемы своей продукции и усовершенствовать логистику.