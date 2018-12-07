В Щегловской школе – кадетское подкрепление

Сегодня, 7 декабря, в Щегловском культурно-досуговом центре прошло торжественное мероприятие, посвященное приведению к присяге учащихся 5 кадетского класса. В этот день 23 ученика Щегловской школы произнесли торжественную клятву. Разделить это мгновение с ребятами пришли родители, друзья, учителя и представители власти.

Поздравить детей с важным событием в их жизни приехал заместитель главы администрации Всеволожского района по общим вопросам Сергей Поляков.

– Открытие кадетских классов в нашем районе уже успело стать замечательной, доброй традицией. Я очень рад, что эти ребята выбрали для себя правильное направление в жизни.

Как рассказала директор Щегловской школы Маргарита Троицкая, для детей это очень волнительный момент. История кадетства в школе началась в 2007 году. С тех пор все больше и больше обучающихся дают торжественную клятву кадетов: «Быть верным России. Добросовестно относиться к любому труду. Закалять свою волю. Быть честным во всем. Помогать товарищам. Быть, а не казаться!»

Завершилось мероприятие творческой частью, на которой школьники демонстрировали музыкальные и танцевальные номера, читали стихи.

Екатерина КОРОЛЕВА