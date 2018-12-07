Недавно Uber показал презентацию летающего такси, запуск которого намечен на 2020 год. Вдумайтесь: всего лишь два года, и появятся беспилотники. Но первыми это такси смогут опробовать жители Лос-Анджелеса и Далласа. Мы, конечно, пока не Лос-Анджелес и Даллас, но и у нас в Ленинградской области недавно общественность с восторгом обсудила будущий прорыв в транспортной истории региона – беспилотное такси. Даже первые населенные пункты появления этого чуда в Ленинградской области уже названы – Сосновый Бор и Гатчина. Кроме этого, определен даже срок ожидания – пять лет. Но при этом люди (и те, кто сверху, и те, кто снизу) так до сих пор и не ответили на один банальный вопрос: а будет ли перед появлением этого самого «беспилотного такси» рынок такси становиться цивилизованным?

Ленобласть – это большие расстояния, причем отношения между таксомоторными компаниями и порядками, устанавливаемыми в нашем регионе, абсолютно неровные. Сложная и неоднозначная история разрешений и согласований бесконечных рейдов с охотой на нарушителей, занимающихся таксомоторными перевозками.

Кстати, я сам несколько раз видел такого рода рейды – они проходили на вокзалах Выборга и Гатчины. Там пытались ловить «подпольных» таксистов. Так вот, такого рода проверки приводят к опозданиям такси, а это часто вызывает потерю доверия клиентов, и так далее, и тому подобное. Как выбирать такси и какими критериями руководствуются жители Ленинградской области при выборе этой самой желтой, а сейчас уже не только желтой, «машинюшки»? Мы решили спросить об этом жителей двух, скажем так, наиболее полярных городов региона. С одной стороны, у нас будет Сосновый Бор, а с другой – Подпорожье.

Андрей Медведев, предприниматель из Подпорожья:

«В первую очередь, это репутация компании. Во-вторых, внешний вид транспортного средства, внешний вид водителя. Наличие диспетчерской службы и ее работа: то есть насколько вежливо обращается с клиентами. Так же как и водители: насколько вежливо они обращаются с клиентами в салоне автомобиля. Чистота в салоне. Наличие дополнительных услуг, таких как предоставление детского кресла, оплата безналичным расчетом. В первую очередь, конечно, многое зависит от репутации компании – насколько часто она «всплывает» в, скажем так, негативном свете».

Ирина Алексеева, член Общественной палаты Сосновоборского городского круга:

«Во-первых, я стараюсь приглашать такое такси, которое приезжает быстро и не надо его долго ждать. Во-вторых, чтобы были приличные, чистые машины. В-третьих, чтобы водители внимательно относились к просьбам, пожеланиям своих заказчиков. Ну и, наконец, мне нравится, когда хорошо работает диспетчерская служба: чётко записывает адрес, сразу же отвечает, ну и так далее. Это основные критерии».

«Трудно таксисту рассчитывать на понимание, а руководство таксопарков донимают разные проверяющие», – так объяснил один из водителей автомобилей такси со стажем все их проблемы.

Каждая такая проверка – это время, деньги даже у того, кто крутит «баранку». А в целом тарифы и условия перевозки, шоферы – всё это на рынке услуг очень сильно разнится. Согласитесь, у кого-то «куличики», а у кого-то «шашечки». Если честно, не удивляет и настороженность пассажиров, когда видишь растиражированные нашим братом-журналистом криминальные сводки о том, как в разных частях Ленинградской области то ли таксист клиента «мочит», то ли, наоборот, пассажиры – таксистов.

Я за простые, прозрачные общие правила поездок на такси: четкие, понятные взаимоотношения с клиентами и теми, кто надзирает над порядками, вернее, беспорядками, царящими на этом рынке. С другой стороны, опять же на мой взгляд, пассажиры еще мало донимают таксистов. Например, знаете ли вы, какие документы должен возить с собой водитель «белого такси», чтобы всё было нормально? «Белого» – это официального. Так вот, читайте.

Представляете, какой набор документов? А сейчас спросим у наших уважаемых гостей, когда они в последний раз спрашивали водителя про техосмотр или интересовались, проходил ли сегодня утром ваш водитель медицинский осмотр.

«Если честно, я очень редко такими вещами пользуюсь. Я ни разу не спрашивал у водителя ни техосмотр на автомобиль, ни медицинские справки. Я в первую очередь перекладываю эту ответственность на руководителя компании такси – насколько он берет ответственность за пассажиров. Я попросил ответить, насколько он дорожит своей репутацией и репутацией своей компании, конечно. Ну а о техническом состоянии автомобиля можно судить по внешнему состоянию – насколько, скажем так, он внешне выглядит, и по состоянию салона», – поделился Андрей.

«К сожалению, поскольку привыкли в своем родном городе доверять службам такси, я ни разу не задала вопрос про медосмотр и про техосмотр – как-то, кажется, неловко напрягать водителя, который приехал тебя обслуживать. Хотя вы правы. С точки зрения безопасности надо хотя бы напрячь водителя. Но, с другой стороны, не факт, что если он кивнет и скажет: «Да, и медосмотр проходил, техосмотр есть», я же не буду во время поездки спрашивать бумажки, чтобы посмотреть. Поэтому, в общем-то, здесь самое главное – это доверие к фирме такси, что в ней работают достойные люди», – рассуждает Ирина.

На вопрос «Как навести порядок в такси?» – сами водители отвечают просто. Властям нужно сделать так, чтобы было выгодно открывать ИП и вести честный бизнес в сфере такси, нужно налаживать легальную работу, сделав таксопаркам серьезные поблажки в налоговой сфере. Дать им развиваться, а не «душить» налогами. Что же касается законодательного регулирования в этом бизнесе, а проще говоря, введения лицензирования, то здесь мнения кардинально различаются: одни хотят полностью зарегулировать эту сферу бизнеса, другие считают, что из этого ничего не выйдет.

«Я знаю, что попытки законодательно регулировать этот рынок предпринимались. При этом находится масса способов «обходить» эти законы, порядки, лицензирование и все остальное. Всё потому, что те люди, которые просто садятся за руль и предлагают свои услуги, они иногда и «шашечки» не рисуют у себя на машинах. Вопрос все-таки безопасности. Особенно с точки зрения хорошей подготовки водителя, стажа работы, каких-то его характеристик, что он не попадал ни в какие ситуации наподобие ДТП и так далее. Наверное, это надо все-таки учитывать для того, чтобы у людей была уверенность. Мне трудно сказать, кто должен выполнять такую работу, потому что налоговая служба не будет этим заниматься, какой-то там государственный Ростехнадзор вряд ли сможет охватить такое немереное количество таксистов. Скорее всего, они должны иметь оформление всё-таки в своих фирмах — не просто шашечки, номер и название себе вешать на капот, а чтобы было понятно, что фирма несет ответственность за этого человека, за его работу», – рассказала Ирина.

«И вот, кстати, про «Яндекс.Такси»: несмотря на то что в нынешних условиях, в эпоху интернета, это кажется как такой самый-самый короткий путь, пока что я слышу и читаю, что сама по себе структура «Яндекс.Такси» ни за что не отвечает — она только передает заказ. Поэтому к ней, наверное, тоже надо как-то по-другому подходить, так, чтобы здесь тоже были какие-то моменты более уверенные», – добавила эксперт.

Ну и в конце, у нас есть большая «вишенка» на наш «торт» из такси. Наш эксперт, руководитель некоммерческого партнерства «Такси Ленинградской области» Александр Холодов поделился с нами своим мнением о рынке таксомоторных перевозок в регионе и постарался коротко описать все эти проблемы, с которыми сталкиваются и таксисты, и пассажиры.

«На сегодняшний момент, у нас очень разный рынок такси в Ленинградской области. То есть есть города, где всё хорошо: работают несколько крупных компаний, которые друг у друга пытаются клиентов забрать, пытаются конкурировать, сделать какие-то акции. Это такие города, как Выборг, Гатчина, Всеволожск. А есть такие регионы, где вообще всё плохо с рынком такси,— это, например, какой-нибудь Бокситогорский район, Лодейное Поле — там не так много предложений, не так хорошо этот рынок развит. На сегодняшний момент агрегаторам даже неинтересно лезть в Ленинградскую область, потому что нет необходимого количества автомобилей. Потом, к сожалению, еще качество услуг в Ленинградской области не дотягивает до городских мерок. Жители привыкли ездить по единым тарифам: то есть, например, в поселке стоят три автомобиля, которые возят жителей и берут за любую точку, предположим, 100 рублей. Соответственно, агрегатору там делать нечего — никто не будет доставать мобильное приложение для того, чтобы связаться с этими тремя автомобилистами, которые стоят уже в данный момент у платформы, и тем более никто не будет платить комиссию. Зачем? Проще к нему подойти и, соответственно, договориться, а если вдруг даже этих трех машин не будет, четвертая не появится. Клиента всё равно нигде не найти», – считает эксперт.

«Если мы говорим про Ленинградскую область, то в ней нет никаких проблем: таксист проживает или с клиентом в соседнем доме, а может, даже в одной парадной. Потому что все-таки таксисты из Гатчины не знают таксистов из Выборга, может быть, даже не знают названия компаний. Точно так же и клиенты: из одного города не знают клиентов из другого города, зато у себя внутри они знают это, конечно, лучше нас», – добавил Александр.

По статистике ГИБДД, водители, имеющие лицензию на перевозку пассажиров, за первую половину 2018 года стали виновниками, вдумайтесь, 936 дорожно-транспортных происшествий – этот результат на 20% превышает показатель аналогичного периода годом ранее. В таких ДТП погибли 45 человек, травмы получили более 1000. Аналитики выяснили, что примерно на треть возросло число водителей такси, находившихся на момент аварии в нетрезвом состоянии. Немало зафиксированных случаев, когда водители такси вынуждены работать сутками, они просто засыпают за рулем. Точных сведений нет, но, скорее всего, тенденция характерна и для Ленинградской области.

Ну а теперь цитата:« Мы проведем уберизацию: большая часть сотрудников администрации будет ездить по служебным делам на такси», – пообещал не так давно подчинённым губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, говоря о перспективах административной реформы.

Любой из нас может позвонить по телефону или вызвать машину через приложение. Что ж, что верно, то верно. Но для того чтобы чиновник не опоздал на важное совещание или на работу, нужно, чтобы авто не угодило в ДТП и прибыло вовремя. В общем, будущее такси-беспилотник – это хорошо, но пока надо разобраться с главным вопросом — правилами, доступными и понятными и тем, кто везет, и тем, кто едет. Это была программа «Не чиновничий взгляд».

Илья СЕРОВ