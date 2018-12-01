Сегодня, 1 декабря, – Всемирный день борьбы со СПИДом. К этому дню приурочена Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД» в соответствии с Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Ленинградской области.

В минувший понедельник, 26 ноября, в ГБУЗ «Ленинградская областная клиническая больница» прошел Молодежный форум. В рамках мероприятия были подведены итоги конкурса на лучший видеоролик, посвященный теме ВИЧ/СПИД. Победителями конкурса стали студенты из Всеволожска с роликом «Знаю, умею, научу». Посмотреть видео можно на странице «Всеволожский портал здоровья» (https://vk.com/club132120043). Победителей выбирало профессиональное жюри, но не последнюю роль в их решении сыграла поддержка зрителей – жителей Всеволожска, отдавших свои голоса за наших ребят.

Стоит отметить, что волонтеры-медики из Всеволожска принимают активное участие в различных акциях, пропагандирующих здоровый образ жизни, профилактику заболеваний и другие. Так, в рамках акции «ДоброВСело» проводятся выезды в отдаленные ФАПЫ, акция «Моем руки правильно» проводится в школах и детских учреждениях. Руководит волонтерским движением во Всеволожске Татьяна Анатольевна Кокарева, которая известна всем жителям Всеволожска как самая лучшая медицинская сестра детской поликлиники. А один из волонтеров-медиков, студент третьего курса Всеволожского филиала ЛОМТ Максим Зотеев, занял первое место на областном конкурсе «Лучший волонтер-медик». Жюри присудило ему победу за вклад в пропаганду ЗОЖ в детском лагере «Островки», проведение акций «Моем руки правильно», «ДоброВСело» и активное участие в форуме «Окружная школа волонтера-медика».

Но вернемся к СПИДу, до поры до времени ВИЧ может никак себя не проявлять, не мешать нормальной жизни, но если человек не знает о наличии в его организме вируса, не предпринимает мер безопасности, он, возможно, становится невольным распространителем инфекции. Чтобы изменить эту ситуацию, Всемирная организация здравоохранения и национальные организации здравоохранения во всем мире принимают меры по информированию населения об этом заболевании.

Всемирная организация здравоохранения разработала стратегию, которая гласит:

к 2020 году 90 % всех людей, живущих с ВИЧ, должны знать о своем статусе;

к 2020 году 90 % всех людей, у которых диагностирована ВИЧ-инфекция, должны стабильно получать антиретровирусную терапию;

к 2020 году у 90 % людей, получающих антиретровирусную терапию, должна наблюдаться вирусная супрессия.

Для того чтобы добиться таких результатов, как можно большее количество населения должны пройти обследование для определения своего ВИЧ-статуса.

Сегодня узнать свой ВИЧ-статус, то есть пройти обследование, можно в любой поликлинике, амбулатории по месту жительства. Также можно пройти анонимное экспресс-тестирование в Центре здоровья и профилактики, или во время проведения Дней здоровья, регулярных мероприятий с участием выездной амбулатории. На 1 сентября 2018 года во Всеволожском районе прошли обследование на ВИЧ 33 888 человек (24,21% населения).

Студенты Всеволожского филиала Ленинградского областного медицинского техникума, являясь членами добровольной организации «Волонтеры-медики», регулярно принимают участие в акциях, направленных на информирование населения о ВИЧ и СПИД. Обучаясь сами, они обучают других, как обезопасить себя от этого заболевания.

Обезопасьте себя и вы, уважаемые земляки!

Наталья ЗЕЛЬДИНА