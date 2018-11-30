По итогам второго блока тестирования конкурса управленцев «Лидеры России» на следующий этап состязания отобран 81 конкурсант от Ленинградской области.

Впереди третий, заключительный, блок тестирования – тест управленческого потенциала. По итогам первых двух тестовых блоков допуск к нему получили в общей сложности 15 046 конкурсантов.

География конкурсантов представлена следующим образом: Центральный федеральный округ – 34,65%, Приволжский – 17,57%, Северо-Западный – 13,56%. Далее идут Уральский (9,97%), Сибирский (9,21%), Южный (7,96%), Дальневосточный (4,31%) и Северо-Кавказский (2,77%) федеральные округа. Успешнее других первые два блока тестов преодолели конкурсанты из Северо-Западного и Уральского федеральных округов.

– В прошлом году к третьему блоку тестов были допущены 12,5 тысяч человек. В этот раз почти на 3 тысячи больше. В конкурсе принимает участие все больше талантливых и целеустремленных управленцев, которые демонстрируют высокий уровень аналитических способностей и эрудиции, – прокомментировал руководитель конкурса, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Вместе с результатами каждого блока тестирования конкурсанты получают сертификат, подтверждающий участие в проекте, и отчет, содержащий рекомендации по дальнейшему развитию.

Следующий блок тестирования – тест управленческого потенциала пройдет с 8.00 2 декабря по 8.00 4 декабря по местному времени того региона, от которого участник зарегистрирован на Конкурс. В январе–феврале 2019 года конкурсанты, показавшие наилучшие результаты, встретятся в региональных полуфиналах, финал состоится в марте.