Реформа дорожно-транспортных служб в Ленинградcкой области позволила убыточному Пригородному ДРСУ № 1, обслуживающему сейчас Всеволожский район и часть Выборгского, завершить год с прибылью.

– Объединение Всеволожского ДРСУ с Рощинским ДРЭУ в Пригородное ДРСУ № 1 позволило создать мощную ремонтную базу, – отметили представители предприятий на совещании с главой комитета Юрием Запалатским. – Благодаря этому удалось подписать ряд дополнительных контрактов с коммерческими организациями и муниципальными образованиями в общей сложности на 40 млн рублей.

Отметим, что задолженность Пригородного ДРСУ № 1 только в прошлом году составляла 60 млн рублей.

– Курс на объединение ДРСУ себя оправдал, – сообщил на встрече Юрий Запалатский. – По итогам можно сказать, что создаются сильные, финансово устойчивые предприятия, которые развиваются за счет улучшенной материально-технической базы. Безусловно, есть ряд нюансов, которые можно преодолеть в процессе работы.

По словам чиновника, в данный момент первоочередная задача комитета – содержание подведомственных трасс зимой. В декабре планируется презентовать специальные солевые установки и новую технику, способную обрабатывать дороги жидким солевым раствором.

Напомним, в конце 2017 года по инициативе губернатора Ленобласти Александра Дрозденко начался процесс реорганизации государственных предприятий, отвечающих за содержание региональных трасс. Его цель – в укрупнении 17 ДРСУ и ДРЭУ, благодаря чему создаются прибыльные предприятия, способные исполнять контракты не только по содержанию, но и по ремонту дорог.