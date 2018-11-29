Образцовый детский коллектив хореографический ансамбль «Надежда» был признан лучшим хореографическим детским коллективом на конкурсе «Восходящая звезда». Высокую оценку и Гран-при строгих судей заслужил также Образцовый коллектив «Ансамбль русской музыки и песни «Узорица». Отличились и солисты коллектива Алена Иванова и Валерия Ильгина. Они также были признаны лучшими.

Премия учреждена для поощрения талантливой молодежи, творческих коллективов Северной столицы и 47-го региона. Десятки молодых ребят получают возможность принять участие и получить возможность заявить о себе. Как отметил в приветственном слове председатель Законодательного собрания Ленобласти Сергей Бебенин, «Восходящая звезда» – это яркая страница жизни не только для участников, но и их родителей, а также для всех, кто может насладиться красотой действа, которое проходит на сцене.

– Конкурс каждый год открывает новые таланты, – отмечает председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорта и делам молодежи Законодательного собрания Ленобласти Александр Перминов. – Для юных дарований участие в мероприятии – замечательная возможность раскрыть свой талант, поделиться творчеством, научиться всегда и во всем стремиться к самому высокому результату.

– Наш задорный танец «Веселая игра» зал встретил на ура, а после выступления сорвал гром аплодисментов. В этом году коллектив отметил 25-летний юбилей, – рассказывает худрук ансамбля Наталия Винюкова. – Участники «Надежды» – это дети, подростки, молодежь от 6 до 18 лет. Мы обеспечиваем их занятость во внеурочное время, помогаем социальной адаптации, даем начальное хореографическое образование.

Отметим, что ансамбль «Узорица» основан в 1997 году. За эти годы коллектив стал обладателем 20 всероссийских и более 50 конкурсов как в России, так и за рубежом. Это – молодой, талантливый, самобытный коллектив, народные и авторские песни которого завораживают зрителей.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

