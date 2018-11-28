Ленобласть компенсирует льготникам переход на цифровое телевидение

11 тысяч жителей Ленинградской области смогут получить компенсацию за покупку цифровых телеприемников. Об этом сегодня на пресс-конференции заявил вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов.

С нового года в Ленобласти прекратится традиционное эфирное аналоговое телевизионное вещание. На смену ему приходит цифровое телевидение, для приема которого нужно иметь современный телевизор либо специальную приставку.

– Жители региона проинформированы об изменениях, состоялся аудит с участием старост, выявивший домохозяйства, потенциально не охваченные «цифрой» на 0,6% территории и не имеющие спутникового ТВ. Для них, а также для льготных категорий граждан во всем регионе – всего это около 11 тысяч человек – выделены 34 млн рублей на покупку приемников. Люди не останутся без сигнала, – подчеркнул Сергей Перминов.

Право на получение компенсации в размере 3000 рублей имеют отдельные категории льготников. Это ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, пенсионеры, получающие федеральную социальную доплату к пенсии, и семьи, получающие ежемесячное пособие на детей. Подробнее о способе получения компенсации сообщает администрация Всеволожского района.