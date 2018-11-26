Ансамбль «Надежда» привез из Казани Гран-при международного конкурса

Хореографический ансамбль «Надежда» Дворца творчества Всеволожского района в ноябре принял участие в Международном конкурсе-фестивале «Арт-вояж» в Казани. Творческие состязания организованы фестивальным движением «Дети России». На конкурс съехались больше 30 коллективов.

На церемонии открытия участники представляли визитную карточку и рассказывали о себе. На конкурс Образцовый коллектив хореографический ансамбль «Надежда» представил танцы «Марш туристов» и «Семик» в номинации «Танцевальное предложение» (10–12 лет), «Белорусский танец «Веселуха» и «Казачий пляс» в номинации «Народный танец. Стилизация» (13–16 лет) и «Танец бессарабских цыган» в номинации «Балетмейстерская работа» (13–16 лет).

В результате ребята завоевали Гран-при в номинации «Балетмейстерская работа», звание лауреатов I степени – в номинациях «Танцевальное предложение» и «Народный танец, стилизация». Кроме того, звания лауреатов I степени удостоены солисты ансамбля Никита Егоров, Яромир Седеньо-Андреев, Виталий Васильев, Мария Паламарчук, Александра Гаврилюк, Николь Смелова и Валерия Некрасова.

В перерывах между конкурсными испытаниями ребята успели полюбоваться красотами Казани. Для них провели обзорную экскурсию по городу, пешеходную экскурсию по Кремлю, показали мечеть Кул-Шариф, «падающую» башню Сююмбике, Казанскую икону Божией матери в Казанском Богородицком монастыре и другие достопримечательности.

Наталия ВИНЮКОВА