Объявлен конкурс на лучшее украшение Всеволожска к Новому году

Администрация Всеволожского района объявила конкурс на лучшее украшение города к новогодним праздникам «Всеволожск новогодний». Принять участие в нем смогут как организации, так и жители города.

Конкурс проводится в пяти номинациях: «Самый красивый магазин», «Самый красивый ресторан или кафе», «Самый красивый частный дом», «Самый красивый двор многоквартирного дома», приз зрительских симпатий – для любого объекта, набравшего максимальное число голосов в группе VK «Всеволожск новогодний»

Срок проведения конкурса – с 1 по 25 декабря. В каждой номинации предусмотрено три призовых места, распределять которые будет жюри из состава Совета Старейшин – Почетных жителей Всеволожского района и города Всеволожска.

Награждение победителей состоится на новогоднем торжестве, которое будет организовано 29 декабря во Всеволожском ЦКД по адресу: Колтушское шоссе, д. 110.

Положение о проведении конкурса и правила подачи заявок будут опубликованы в газете «Всеволожские вести» от 30 ноября и на сайте администрации Всеволожского района.