В минувшее воскресенье, 18 ноября, в торжественной обстановке директору Музея «Невский пятачок» Александру Осипову за многолетний добросовестный труд, огромный вклад в патриотическое воспитание молодежи и активную жизненную позицию вручили «Благодарственное письмо» от депутата Законодательного собрания Регины Илларионовой.

Александр Осипов – капитан войск правительственной связи в отставке. В этом году исполнилось 20 лет, как он стал директором Дубровского филиала ГБУК Ленинградской области «Музейное агентство» – Музей «Невский пятачок». За прошедшие годы с участием Александра Осипова произошло много событий, имеющих значение для увековечения истории Невского «пятачка» и Невской Дубровки. Была составлена «Книга памяти» погибших на Невском плацдарме, в которую вошло 39 024 имени. На братском кладбище возле Дубровки было увековечено 6 500 имен. На берегу Невы появилась часовня, которая стала памятником воинам – защитникам Невского плацдарма. Там же, на правом берегу Невы, была оформлена экспозиционная площадка. 202 экспоната из музея «Невский пятачок» были внесены в каталог Музейного фонда РФ.

В 2018 году Александру Ивановичу пришлось бороться за сохранение нашего исторического наследия – Музея «Невский пятачок», и он отдал этой борьбе много сил. Музей удалось отстоять. Несмотря на отдаленное расположение от Северной столицы, сюда по-прежнему приезжает много посетителей.

Людмила ОДНОБОКОВА