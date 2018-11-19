В соревнованиях «Звездная радуга» в Токсово примут участие 700 гимнасток

В поселке Токсово 24–25 ноября будут проходить межмуниципальные соревнования Всеволожского района по художественной гимнастике «Звездная радуга», участие в которых примут более 700 гимнасток из Санкт-Петербурга, Москвы и регионов России.

Турнир «Звездная радуга» будет проводиться во второй раз. В прошлом году в соревнованиях участвовали свыше 1000 гимнасток. Организованы соревнования Центром спортивной подготовки «Мир» при поддержке отдела по физической культуре и спорту Ленинградской области и администрации поселка Токсово. Соревнования разрядные, квалификационные. В качестве ведущего на церемонию открытия приглашен Константин Анисимов – комментатор ФК «Зенит» на домашних матчах.

Адрес проведения соревнований – п. Токсово, ул. Лесгафта, д. 35, УТЦ «Кавголово». Парад открытия состоится 24 ноября в 14.00.