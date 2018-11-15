Вчера, 14 ноября, в физкультурно-оздоровительном комплексе города Сертолово прошла Специальная олимпиада Ленинградской области «Спорт для всех!».

Более 120 спортсменов из различных районов Ленинградской области собрались вместе, чтобы продемонстрировать свои навыки и умения в различных спортивных дисциплинах. В этом году судьи включили в соревнования игры дартс и бочче.

Район на Специальной олимпиаде представляла команда Всеволожского дома-интерната, которая по итогам заняла в одной из разновидностей игры бочче первое место.

Участие людей с ограниченными возможностями здоровья в таких соревнованиях – это лишнее подтверждение того, что они могут быть старательными, волевыми и очень дисциплинированными. Они прекрасно играют в команде, умея добиваться поставленной цели.