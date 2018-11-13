Предпринимателям Ленобласти выделят более 600 млн рублей на укрепление бизнеса

На поддержку малого и среднего бизнеса в Ленобласти 2019 году выделят 664,9 млн руб. Об этом на заседании координационного совета по вопросам развития малого и среднего бизнеса сообщила председатель комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Светлана Нерушай.

– В нынешнем году малому и среднему бизнесу в качестве грантовой помощи было выделено примерно 500 млн руб., – отметила Светлана Нерушай. – Больше всего стартовых субсидий было предоставлено предпринимателям из Всеволожского района. Несмотря на поддержку, пока малый и средний бизнес в Ленинградской области недостаточно развит. Перед правительством стоит непростая задача расширить доступ предпринимателей к финансовым ресурсам, способствовать увеличению продукции экспортоориентированного бизнеса. Цели серьезные, но достижимые.

– Мы стараемся безработных граждан с предпринимательской жилкой познакомить с азами бизнеса и уговорить их начать свое дело, – отметил, презентуя программу «Займись делом», председатель комитета по труду и занятости населения Алексей Брицун. – Думаю, что благодаря предпринимательскому сословию экономика нашего родного края – Ленинградской области – будет только расти. Безусловно, любой бизнес сопряжен с трудностями. Думать о том, что всего можно добиться легко и сразу, – легкомысленно. Выживает самый целеустремленный. А любая неудача делает бизнес только сильней.

Ирэн ОВСЕПЯН