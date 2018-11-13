Предпроектные проработки строительства нового причала для пассажирских лайнеров, соединяющих Санкт-Петербург и Дубровку, стартовали в Ленинградской области.

Инвестиционный проект стоимостью 60 млн руб. планируется завершить к следующему лету. Именно тогда первые теплоходы смогут швартоваться у пристани. В данный момент ведутся геологические изыскания, а стройку обещают начать весной 2019 года. Инвестор сообщает, что проект будет готов уже к концу 2018-го.

– В данный момент обсуждается вариант возведения причала на правом берегу Невы, напротив мемориала «Героям Метростроя», – рассказал замначальника Управления Ленобласти по транспорту Михаил Присяжнюк. – Здесь могут швартоваться как большие лайнеры, так и малые пассажирские суда. В проекте, как один из вариантов, рассматривается прямой маршрут «метеоров» из Санкт-Петербурга по Неве.