Новые задачи развития малого и среднего бизнеса в рамках национального проекта на период до 2024 года обсудили сегодня, 13 ноября, на заседании координационного совета по вопросам развития малого и среднего предпринимательства при губернаторе.

– Реализация национального проекта по развитию бизнеса находится только в самом начале пути, – считает глава 47-го региона Александр Дрозденко. – На Госсовете, который состоится в ближайшее время, Ленинградская область подробно представит ключевые моменты и детали его реализации. В данный момент в сфере предпринимательства, как никогда, актуален вопрос ведения налоговой отчетности. Получается так, что на самом высоком уровне принимаются важные решения, освобождающие бизнес от фискального ига. Но, к сожалению, как показывает практика, некоторые инстанции пока не торопятся с введением новшеств, – подчеркнул губернатор.

– Надо подчеркнуть, что преференции для малого и среднего бизнеса не должны привести к вседозволенности, – говорит Александр Юрьевич. – Сотрудничество предпринимательского сословия с властью должно напоминать дорогу с двусторонним движением. Предприниматели обязаны нести ответственность за качество предоставляемых услуг, производимых товаров, и тем более не уходить в «подполье».

Предпринимателей интересовал вопрос, почему бизнесмены, которые постоянно и своевременно платят налоги, один раз просрочив выплаты, должны платить огромные пени, а также проблемы, связанные с подключением к коммуникациям, которыми управляют монополисты.

Ирэн ОВСЕПЯН