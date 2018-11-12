Ночные заморозки на востоке региона вынудили дорожников начать обработку трасс противогололедной смесью. Около ста единиц техники вышли в минувшие выходные на уборку снега и льда на трассах Ленинградской области.

На дороги высыпали около 10 тонн соли и 140 кубометров песко-соляной смеси. Дорожный комитет Ленобласти дал указание ДРСУ и ДРЭУ выставить патрульные службы, которые будут контролировать состояние полотна.

«Ленавтодор» просит водителей быть внимательными и соблюдать скоростной режим. Диспетчерская служба «Ленавтодора» круглосуточно принимает звонки по тел. 8 (812) 251-42-84.