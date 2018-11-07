На портале «Культура.РФ» проходит Всероссийское народное онлайн-голосование «Мой любимый музей – 2018». В список вошли шесть претендентов из Всеволожского района.

В конкурсе принимают участие как федеральные, так и небольшие сельские музеи любого профиля: научные, технические, исторические, краеведческие, художественные.

Отдать свой голос можно до 26 ноября. Для этого достаточно авторизоваться на портале, найти в каталоге любимый музей и отметить его. Итоги конкурса подведут в декабре.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива