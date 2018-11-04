В минувшую пятницу, 2 ноября, во Всеволожском центре культуры и досуга состоялась торжественная церемония закрытия и подведения итогов XII Спартакиады среди предприятий, организаций и учреждений города Всеволожска.

В течение всего октября по пятницам представители организаций состязались на разных площадках города. Соревнования проходили в шести видах спорта: мини-футбол, городки, перетягивание каната, стритбол, волейбол, туристическая полоса.

Во время церемонии подведения итогов призеры и победители в каждом из этих видов спорта получили медали, подарки и кубки. Полным победителем спартакиады вот уже во второй раз была признана команда местного спасательного гарнизона Всеволожского района ГУ МЧС. Переходящий кубок спартакиады эта команда впервые получила в 2017 году, в 2018 году кубок остался у них.

На мероприятии также объявили результаты спартакиады муниципальных и государственных служащих Ленинградской области, которая проходила в Лужском районе, в пансионате «Зеленый бор», с 24 по 26 октября. В спортивных соревнованиях принимало участие 13 муниципальных районов, они выступали в девяти видах спорта. На этой спартакиаде команда из Всеволожского района заняла четвертое место.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА