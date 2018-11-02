Самбо покоряет Всеволожский район

Завтра, 3 ноября, в рамках Всероссийского проекта «Самбо в школу» сразу три новых школьных спортивных клуба откроются во Всеволожском районе.

Заниматься самообороной без оружия юные всеволожцы смогут в Кудрово, где откроются два клуба, и в поселке Мурино, где начнет работу еще один клуб. В торжественном открытии клубов планирует принять участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Самбо в школу» – Всероссийский проект, направленный на продвижение доступного спорта, а также на формирование патриотического и нравственного воспитания школьников. В рамках реализации проекта Главным управлением МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области создан детско-юношеский спортивный клуб самбо «Бастион», подразделения которого планируется открыть в разных районах Ленинградской области.

Фото Антона ЛЯПИНА из архива