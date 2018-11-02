С первого января 2019 года в России вступит в силу новая «дачная конституция». Но получилось так, что закон о садоводствах уже вызвал много нареканий. Дачники Всеволожского района, где достаточно много садоводческих объединений, озадачены. Последние пертурбации непонятны многим. А разные страшилки о «беспилотниках», которые будут фиксировать и уничтожать незарегистрированные постройки, еще больше подливают масла в огонь.

О том, что жизнь владельцев домов усложнится, говорят уже два года. Садоводы, огородники и дачники вместо того, чтобы копать грядки и собирать урожай, обсуждают последние нововведения. Звучат кардинально разные точки зрения и комментарии из каждого «утюга».

Руководители садоводческих объединений призывают народ не паниковать и, пока есть еще время, зарегистрировать свой дом. Некоторые СМИ распространяют опасения о том, что после вступления в силу новых правил садоводы и огородники могут оказаться по разные стороны баррикад. И если по градостроительным нормативам садоводы с разрешения местных властей могут строить на своих участках огромные хоромы, то ветхую лачугу огородников могут снести, посчитав «самостроем». Не тронут только сарай, теплицу и колодец.

Такие жесткие меры могут привести к дачной революции. Ведь большинство домов на земельных наделах возведены как самовольные постройки. Их владельцам придется насторожиться, ведь на таких огородах разрешено строительство только построек для хранения инвентаря.

– Земельный надел в 5 соток в Борисовой Гриве мне достался от прадеда, – рассказывает огородник Алексей Поднагорный, который с тревогой наблюдает за происходящим. – Долгие годы тут была голая земля. Три года назад решил построить на ней небольшой домик. Документы оформлять на него не стал. Бегать по разным структурам и собирать целые талмуды бумаг не было ни сил, ни времени. Да и прежний закон это разрешал. Выходит, сейчас мою небольшую постройку могут пустить под снос. Получается, сам не зная того, я стал нарушителем?

«Подскажите, я не успел оформить дом по дачной амнистии до 1 июля 2018 года. У меня нет разрешения ни на строительство, ни на эксплуатацию. Выходит, мой участок снесут и землю заберут?» – написал письмо в редакцию Алексей Никонов.

– Смысл закона многие истолковали неправильно, – говорит председатель СНТ «Защита» Сергей Атаманчук. – Некоторые опасения беспочвенны. Дачная амнистия действует до 2020 года, но она подходит к концу. Если дом не оформлен, то еще есть время сделать это в упрощенном порядке в Росреестре. Подать заявление на регистрацию можно в любом отделении кадастровой палаты или через МФЦ. Новый закон не предусматривает выдачи свидетельств, поэтому подтверждением госрегистрации являются сведения из ЕГРН или документ с отметкой регистрирующего органа. Кроме того, изъятия земельных участков не предусмотрено. Невозможность постройки дачного домика распространяется на участки, которые будут выделены под огородничество с 1 января 2019 года. Закон обратной силы не имеет, а прежний разрешал строить дома.

В свою очередь, самовольной постройкой признают дом, построенный без прав на земельный участок. При этом участок должен быть предназначен для жилищного строительства. Снести частное строение на участке могут только по решению суда, а не по решению местной администрации. Снести здание только потому, что участок не размежеван и нет разрешения на строительство, не смогут. Если можно будет привести постройку в соответствие с требованиями, то ее потом легализуют. Например, если дом выше трех этажей, то для его легализации достаточно демонтировать верхние этажи. На это будет дан год, суд может представить собственнику от шести месяцев до трех лет.

Напомним, что законопроект «О внесении изменений в Гражданский кодекс РФ (в части уточнения положений о самовольных постройках)» был внесен в Госдуму еще два года назад. Позже он был одобрен.

– Документ очень тяжелый для понимания, – продолжает Сергей Атаманчук. – Появившаяся в ряде СМИ информация о сносе домов без ограничений не соответствует действительности.

По словам нашего собеседника, принятие закона, который воспринимается садоводческими товариществами с тревогой, назрело давно. Действующий документ стал «тесен», так как неурегулированными остаются многие важные вопросы в дачной сфере. Огородники, по сути, были бесконтрольными. У них до сих пор не было схемы внутренней организации. Сейчас же им вменили требование провести проект межевания. Это достаточно серьезный документ, стоимость которого может обойтись чуть ли не в полмиллиона.

По закону, который вступает в силу со следующего года, на садовых участках и землях для индивидуального жилищного строительства можно построить дом, этажность которого не более трех. Максимальная площадь жилого и садового дома не ограничивается, но для домов площадью до 500 кв. м достаточно уведомить местные власти о планах строительства, а потом о его завершении. Если же площадь более пяти сотен кв. м, то уже потребуется разработать и согласовать проектную документацию, провести его экспертизу и затем получить разрешение на его эксплуатацию. Но этот только для тех, кто решил развернуть строительство с будущего года.

– Сейчас существуют десятки разных кооперативов, товариществ и прочих объединений, – продолжает Сергей Атаманчук. – А с нового года будет только два: садоводческие некоммерческие товарищества или огороднические некоммерческие товарищества. Такая категория, как дачники, исчезнет вообще. Новые товарищества станут правопреемниками прежних.

Безусловно, нынешний документ сыроват. Он, скорее, напоминает некий манифест, в котором очерчен круг действий. Необходимо его доработать, – считает наш собеседник.

– В первую очередь нужно расширить полномочия муниципальных властей, которые в сотрудничестве с садоводами, огородниками и дачниками будут решать все спорные моменты, – считает Сергей Атаманчук. – Сегодня львиная доля жителей садоводств Всеволожского района прописана в Петербурге. Выходит, что в процесс задействованы два разных субъекта Российской Федерации. В результате возникает путаница с финансированием и реализацией целевых программ. Правда, всеволожские садоводства получают финансирование из Петербурга. Ежегодно выделяется около 200 миллионов рублей. Но это нонсенс! Необходимо сделать так, чтобы территории, занятые садоводствами, были под единым управлением муниципальных властей, а районные главы имели возможность и компетенцию влиять на решение проблем садоводческих товариществ.

Ирэн ОВСЕПЯН