Сегодня, 1 ноября, началась онлайн-регистрация на Международный зимний марафон «Дорога жизни». Желающие принять участие в этом соревновании могут зарегистрироваться на сайте Russiarunning.com.

Это будет юбилейный, 50-й марафон. Он будет посвящен 75-летию полного освобождения Ленинграда от блокады и состоится 27 января 2019 года.

Отметим, что этот легкоатлетический забег впервые был проведен в 1968 году и ни разу не отменялся. На этот раз в организации марафона произошли некоторые изменения. Если раньше любителям бега предлагали три дистанции: марафон, полумарафон и 5 километров, то в 2019 году будет всего две дистанции: классический марафон (42 километра 195 метров) и забег на 5 километров. Полумарафон пришлось отменить.

Как сообщил директор марафона «Дорога жизни» Михаил Кочетков, это связано с тем, что к месту старта участников надо доставлять автобусами, а транспортная логистика во Всеволожском районе достаточно сложная. Кроме того, на старте нет специальных раздевалок, и любителям бега приходится переодеваться в школах поселка Рахья и поселка Ваганово, где количество мест ограничено. Отказ от полумарафона также облегчит доставку питания на трассу, которое на январском морозе должно быть обязательно горячим.

Другой важный момент, на который следует обратить внимание: в 2019 году количество участников будет ограничено. На дистанции «марафон» на старт выпустят только 1500 человек. А на дистанции «5 километров» лимит – 1000 человек. Онлайн-регистрация должна проходить с 1 ноября 2018 года по 20 января 2019 года, но, возможно, она закроется раньше, если к тому времени наберется необходимый лимит. Поэтому советуем любителям бега поторопиться с регистрацией.

Телефон для справок 8 (812) 312-90-15, с 10 до 17 часов.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА из архива

