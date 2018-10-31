Всеволожские предприниматели пожаловались главе района на трудности подключения к электросетям

Повестка Совета по улучшению инвестиционного климата во Всеволожском муниципальном районе, состоявшегося 31 октября в КДЦ «Южный», охватывала большой спектр вопросов, представляющих интерес для предпринимателей, работающих на нашей территории.

О деятельности Агентства экономического развития Ленинградской области, о ключевых инвестиционных проектах рассказала в своем выступлении-презентации заместитель директора Анна Королева.

Старший вице-президент Союза «Ленинградская областная торгово-промышленная палата» Ирина Панченко подробно остановилась на вопросе сертификации. Оформление сертификатов происхождения товаров – одна из базовых услуг палаты.

Об инструментах поддержки экспортной деятельности рассказал собравшимся представитель АНО «Центр развития промышленности ЛО» Игорь Гунич.

Тема профессиональной подготовки специалистов для работы на предприятиях прозвучала в выступлении представителя областного комитета общего и профессионального образования Ольги Калиной.

Вторая часть встречи проходила в режиме свободного общения с главой администрации Всеволожского района Андреем Низовским. Одной их наболевших проблем, как показало обсуждение, является вопрос подключения предприятий к электросетям. Предприниматели пожаловались на трудности взаимодействия со Всеволожским предприятием электрических сетей. Глава администрации распорядился организовать отдельную встречу, посвященную этому вопросу, с участием всех заинтересованных сторон.

Соб. инф.