Встречей с жителями новостроек Бугровского сельского поселения завершилась 30 октября рабочая поездка губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Вместе с главой региона на многочисленные вопросы бугровчан отвечали сопровождавшие его в поездке заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству Михаил Москвин, председатель комитета по дорожному хозяйству Юрий Запалатский, председатель комитета общего и профессионального образования Сергей Тарасов, руководители других областных профильных комитетов и служб, а также представители районной администрации во главе с Андреем Низовским.

В самом начале встречи Александр Дрозденко заявил, что в скором времени поселок Бугры станет городом, поскольку там ожидается рост численности населения до 40 тысяч человек. В настоящее время решается вопрос о расширении границ поселения за счет присоединения территорий промышленных зон – это позволит существенно увеличить бюджетное наполнение, что, в свою очередь, будет способствовать социально-экономическому развитию.

Вице-губернатор Михаил Москвин сообщил собравшимся, что власти не будут более включать в состав поселка новые территории под жилую застройку, однако уже начатое строительство будет завершено.

Также жителям сообщили, что в Буграх планируют поэтапно расширить основную магистраль – Шоссейную улицу.

Глава региона ответил на вопросы жителей, касающиеся развития дорожной и транспортной инфраструктуры, строительства социальных объектов, безопасности и общественного порядка, благоустройства.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти