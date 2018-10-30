Александр Дрозденко осмотрел новый детский сад в Мурино

Во вторник, 30 октября, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки во Всеволожский район познакомился с работой нового детского сада на 100 мест, открывшегося в поселке Мурино на бульваре Менделеева.

Детский сад расположен во встроенно-пристроенном помещении жилого комплекса и передан застройщиком на основании договора пользования образовательному учреждению.

В новом детском саду есть свой спортивный и актовый залы, медицинский блок. Уличные прогулочные площадки оснащены теневыми верандами и игровым инвентарем, а также всем необходимым для безопасного и увлекательного детского досуга.

– Мы взяли на себя много социальных обязательств в районах интенсивной застройки, и открытие этого детского сада – очередное подтверждение того, что эту программу мы выполняем. Кроме того, из областного бюджета администрации Всеволожского района выделены дополнительные средства на выкуп в этом году еще 11 детсадов, – отметил глава региона.

Светлана ЗАВАДСКАЯ