Сегодня, 30 октября, состоялось итоговое заседание Наблюдательного совета новостроек Ленинградской области. В ходе заседания глава региона Александр Дрозденко отметил, что в настоящее время намечены пути решения проблем в градостроительной политике, копившиеся в области с 2008 года. Главное, по словам губернатора, то, что власти сумели вступить с жителями и застройщиками в конструктивный диалог, а не в конфронтацию.

Также Александр Дрозденко обратился к жителям новостроек с призывом не ждать чуда и посетовал на отсутствие у членов правительства волшебных палочек и магических навыков.

«Нужно понимать – все, что запланировано, – будет построено, но на это понадобится время, – подчеркнул губернатор. – Скажем, поликлиника на 600 мест в Кудрово. Решение о необходимости строительства было принято на одном из первых заседаний Совета новостроек. И сегодня мы слышим критику: “Год прошел – а поликлинику так и не построили!” Сколько при этом на самом деле уже было сделано, почему-то остается за кадром. Подбор земельного участка под строительство, постановка его на кадастровый учет, конкурсные процедуры, проектирование. Каждый из этих этапов может занимать по несколько месяцев. Мы и так двигаемся с серьезным опережением графика и в следующем году сможем начать строительство поликлиники в Кудрово».

Также в ходе заседания Совета новостроек было обсуждено строительство нового автомобильного вокзала в рамках реализации проекта транспортно-пересадочного узла «Девяткино».

– Процесс реализации ТПУ «Девяткино» идет. Старый автовокзал пока функционирует. Мы ведем переговоры уже с третьим инвестором по поводу строительства нового автовокзала. Кто-то из инвесторов не устраивает нас, кто-то не готов работать на наших условиях, но мы работаем в этом направлении, – сообщил заместитель начальника Управления по транспорту Ленобласти Михаил Присяжнюк. Чиновник отметил, что примерная стоимость строительства объекта составляет около 30 млрд рублей.

На заседании Совета Александр Дрозденко также сделал заявление о необходимости постепенного отказа от проектов квартир-студий при вводе в строй нового жилья. Образно сравнив малогабаритные квартиры со шкафами-купе, глава региона сообщил о введении с 1 января 2019 года новых правил, по которым квартиры в строящихся домах должны быть не менее 25 метров. Губернатор добавил, что новая мера не коснется дольщиков.

По окончании заседания Наблюдательного совета новостроек Ленинградской области Александр Дрозденко в сопровождении руководителей профильных комитетов отправился с рабочей поездкой во Всеволожский район, посетив жилые массивы в Мурино и Буграх.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото пресс-службы губернатора и правительства Ленобласти

