Депутаты Щегловского поселения 27 октября на внеочередном заседании совета приняли решение направить главе администрации Всеволожского района обращение о создании совместной рабочей группы для выработки стратегии решения социально-экономических проблем МО «Щегловское сельское поселение». Кроме того, было решено обратиться в совет депутатов МО «Город Всеволожск» с инициативой об объединении МО «Щегловское сельское поселение» с МО «Город Всеволожск».

– Совет депутатов МО «Щегловское сельское поселение» большинством голосов дал старт процессу объединения с МО «Город Всеволожск». Это дальновидное решение, несомненно, будет способствовать развитию территории и повышению качества жизни граждан, – прокомментировал на своей странице «ВКонтакте» глава районной администрации Андрей Низовский.

Публичные слушания по этому вопросу будут проведены 23 декабря 2018 года в 14.00 по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, п. Щеглово, д. 11, МКУ «Щегловский культурно-досуговый центр», актовый зал.